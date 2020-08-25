رياضة | ساوثجيت يُعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي أيسلندا والدنمارك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ساوثجيت يُعلن قائمة إنجلترا لمواجهتي أيسلندا والدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهتي أيسلندا والدنمارك، الشهر المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وانضم قائد فريق مانشستر يونايتد هاري ماجواير، الذي أطلق سراحه من سجن الشرطة، لقائمة الـ24 لاعبا التي اختارها جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

كما تضمنت القائمة قائد المنتخب هاري كين، رغم أنه مازال في الحجر الصحي بعد رحلة في الباهاما، بينما تم استدعاء كالفين فيليبس، لاعب ليدز، وفيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، وماسون جرينوود /18 عاما/ مهاجم مانشستر يونايتد للمرة الأولى.

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وأعيد استدعاء داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون، للمرة الأولى في آخر خمسة أعوام كما عاد أيضا زميله بالفريق وارد بروس، وإريك داير لاعب توتنهام، وكيلي والكر، لاعب مانشستر سيتي.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الأيسلندي في ريكايفيك يوم 5 أيلول/سبتمبر وبعدها بعدها بثلاثة أيام يلتقي مع الدنمارك في كوبنهاجن.

وجاءت قائمة المنتخب الإنجليزي كالتالي :

تامي أبراهام (تشيلسي) ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، إريك داير (توتنهام)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جو جوميز (ليفربول)، ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) ديان هندرسون (مانشستر يونايتد)، داني إنجز (ساوثهامبتون) هاري كين (توتنهام)، مايكل كين (إيفرتون)، هاري ماجوير (مانشستر يونايتد)، تيروني مينجز (أستون فيلا)، ماسون ماونت (تشيلسي)، كالفين فيليبس (ليدز يونايتد)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيكو بوبي (بيرنلي)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ديكلان ريس (ويستهام)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، كيران تريبير (أتلتيكو مدريد)، كيلي والكر (مانشستر سيتي)، جيمس وارد بروس (ساوثهامبتون) وهاري وينكس (توتنهام).