رياضة | موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

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ويحتضن لقاء الدوري الذي يجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، أرضية ملعب السلام سبورت "الأهلي we".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

وكان الزمالك حقق فوزا كبيرا أمام الأهلي، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري، بينما تلقى المقاولون العرب الهزيمة أمام أسوان بهدف دون رد.