رياضة | كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يحسم مصير كوتينيو مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة رونالد كومان المدير الفنى الهولندى الجديد لبرشلونة فى بقاء النجم البرازيلي فيليب كوتينيو فى الفريق خلال الموسم القادم.

وانتهت إعارة فيليب كوتينيو مع بايرن ميونخ الألماني بانتهاء الموسم بعدما حقق الثلاثية بما فيهم دوري أبطال أوروبا ليعود مرة أخري لبرشلونة.

وذكرت صحيفة "إل بريديكو دي كتالونيا" الإسبانية، فإن كومان لا يريد رحيل كوتينيو عن برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن كومان يريد العمل مع البرازيلي ويرى أنه سيكون جزءًا من خطته في هجوم برشلونة بالموسم المُقبل.