الامارات | مالديني: إبراهيموفيتش يعتبر "أولوية لميلان" هذا الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن مالديني: إبراهيموفيتش يعتبر "أولوية لميلان" هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، ومدافعه الدولي السابق باولو مالديني اليوم أن "المهاجم العملاق الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش يعتبر "أولوية بالنسبة لنا"، دون أن يستبعد رحيله قبل بداية الموسم المقررة في 19 سبتمبر المقبل. وقال مالديني في مؤتمر صحافي "إبراهيموفيتش هو أولويتنا، بيد أنه من الطبيعي أن تكون هناك خطة ثانية، ولكن أيضا ثالثة ورابعة".

وأضاف مالديني "نعمل جميعا بجد من أجل التوصل إلى اتفاق. نعلم أنه ستكون هناك فترة استعداد قصيرة للموسم الجديد، وبالتالي نريد إنهاء هذا الملف بسرعة كبيرة". وانضم "إبرا" الذي سيبلغ 39 عاما في أكتوبر المقبل، إلى ميلان في نهاية ديسمبر الماضي بعقد لمدة ستة أشهر بعد مغادرته لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي مقابل راتب سنوي قيمته 3,5 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

ومنذ عودته إلى النادي اللومباردي، كان للمهاجم السابق لباريس سان جرمان الفرنسي تأثير إيجابي على الفريق الذي كان يعاني من صعوبات، حيث سجل له 11 هدفا في 20 مباراة في مسابقتي الدوري والكأس المحليين.

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