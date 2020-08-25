شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينافس سواريز ولاوتارو على أفضل هدف بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف فى نسخة دورى أبطال أوروبا (2019/2020). وتوج بايرن ميونخ بلقب المسابقة، مساء الأحد، بتغلبه فى المباراة النهائية على باريس سان جيرمان، بهدف نظيف أحرزه كينجسلى كومان.

وجاءت الأهداف المرشحة كالآتى:

1- كريستيانو رونالدو «يوفنتوس» فى شباك ليون، سيرج جنابرى «بايرن ميونخ» فى ليون إيرلينج هالاند «بوروسيا دورتموند» فى باريس سان جيرمان، لاوتارو مارتينيز «إنتر ميلان» فى شباك سلافيا براج.، مارسيل سابيتزر «لايبزيج» فى زينيت، دوجلاس كوستا «يوفنتوس» فى لوكوموتيف موسكو، ماكسويل كورنيه «ليون» فى مانشستر سيتى، لويس سواريز «برشلونة» فى إنتر ميلان، دانى أولمو «دينامو زغرب» فى مانشستر سيتى، خوان كوادرادو «يوفنتوس» فى أتلتيكو مدريد.

كان فريق بايرن ميونخ الألمانى توج بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان بالفوز عليه فى المباراة النهائية بهدف نظيف خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس على أرض ملعب بنفيكا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجل هدف التتويج كينجسلى كومان الذى جاء فى الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد استلامه الكرة العرضية المتقنة من الجناح الأيمن كيميتش، ليتوج الفريق الألمانى بلقب «تشامبيونزليج» للمرة السادسة فى تاريخه بقيادة مدربه الحالى هانسى فليك.

وتكون تشكيل بايرن ميونخ من: مانويل نوير، ألفونسو ديفيز، جيروم بواتينج، دافيد ألابا، جوشوا كيميتش، تياجو ألكانترا، جوريستكا، جنابرى، توماس مولر، كينجلسى كومان، روبرت ليفاندوفسكى.

وتكون تشكيل باريس سان جيرمان من: كيلور نافاس، تيلو كيرير، تياجو سيلفا، بريسنل كيمبيمبى، خوان بيرنات، ماركينيوس، لياندرو باريديس، هيريرا، دى ماريا، نيمار، مبابى.

وبدأ اللقاء فى شوطه الأول، بتبادل الكرة بين عناصر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لمدة 12 دقيقة، أتى كينجسلى كومان وانطلق بالكرة سريعًا ووصل إلى منطقة جزاء المنافس وبعد تعثر فى التعامل مع الكرة كادت أن تصل لليفاندوفسكى فى مكان مثالى لكن الدفاع أبعدها وذهبت إلى كيلور نافاس ليبعدها.

وظهرت بعد ربع الساعة الأول من المباراة نية باريس سان جيرمان الاعتماد على الكرة الطويلة ونقل الهجمة سريعًا للخطوط الأمامية من خلف كيميتش على وجه التحديد، وكاد نيمار أن يتقدم فى الدقيقة 18 لصالح فريق العاصمة الفرنسية لولا مانويل نوير الذى تصدى للكرة على مرتين وحولها لضربة ركنية.

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وفى الشوط الثانى كاد باريس سان جيرمان أن يتقدم عن طريق كيليان مبابى فى الدقيقة 46 بعدما تم قطع الكرة من دفاع بايرن ميونخ، ثم تبادل اللاعب الفرنسى التمرير مع هيريرا داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة من وضعية خطيرة لكنها أتت ضعيفة فى يد مانويل نوير.

وتقدم كينجسلى كومان لصالح بايرن ميونخ من رأسية فى الدقيقة 59 بعدما أرسل جوشوا كيميتش عرضية متقنة من الجانب الأيمن.

واستمرت سيطرة بايرن ميونخ الهجومية، واستطاع كينجسلى كومان أن يهدد مرمى باريس سان جيرمان من جديد بتصويبة فى الدقيقة 62 لولا وجود تياجو سيلفا الذى أبعدها من أمام مرماه.

حاول باريس سان جيرمان التعادل فى أكثر من مناسبة، لكن دفاعات بايرن ميونخ والحارس العملاق مانويل نوير تصدوا لكافة الغارات الهجومية للفريق الباريسى ليخرج خاسراً البطولة.