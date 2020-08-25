شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو بعد خسارة الدوري الأوروبي:«الإنتر» لم يمت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، لأول مرة على خسارة فريقه لقب الدورى الأوروبي، على يد إشبيلية الجمعة الماضي.

وكان لوكاكو قد أحرز هدف إنتر الأول، لكنه تسبب في تسجيل إشبيلية لهدف الفوز (الثالث)، عندما لمسته الكرة ودخلت الشباك، في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2.

وأطلقت جماهير النيراتزورى حملة لدعم لوكاكو، بعد المعاناة التي عاشها في الأيام الماضية، من خلال تدشين «هاشتاج» على تويتر»

وعلق الدولى البلجيكى على ذلك، عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا لمشجعى فريقه: «أولا، أود أن أقول شكرا لكم على كل ما فعلتوه لى ولعائلتي.

وأضاف: هذا العام نحن كفريق عملنا معًا، وتطورنا كثيرًا.. وكان شرفًا لى أن أمثل ناديًا أحببته، منذ أن كنت طفلًا.

وتابع: نعم، ما حدث بالنهائى أغضبنى، لكنى سأقاتل.. هذه التجربة ستجعلنى أقوى، وهناك شىء واحد مؤكد، وهو أن الإنتر لم يمت، وهذه التجربة ستجعلنا أفضل كفريق.

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واختتم لوكاكو: «الفريق متحد، ونسير في الاتجاه الصحيح، أود شكر الجماهير على تشجيعهم ومساندتهم خارج وداخل الأرض.. أحبكم يا رفاق، وأقدر الرسائل التي تلقيتها، سنعود، يحيا الإنتر».