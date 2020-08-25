شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفاوض «كلوب» لقيادة الفريق تحسباً لفشل «كومان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوردى فيرى، المرشح لرئاسة نادى برشلونة، أنه أجرى محادثات مع الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لليفربول لقيادة البارسا فى الفترة المقبلة. يُذكر أن الرئيس الحالى للنادى الكتالونى، جوسيب بارتوميو، أعلن إقالة المدرب كيكى سيتين وتعاقد مع الهولندى رونالد كومان.

وقال فيرى، خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية: «إذا عمل كومان بشكل جيد، سيكون هو المدرب بالتأكيد». وأضاف: «لدينا خارطة الطريق الخاصة بنا، وبدأنا بالفعل العديد من المحادثات مع يورجن كلوب، لأنه يبدو لنا أن برشلونة يحتاج لمدرب مثله».

وعن رأيه فى تعيين كومان، أجاب: «إنها لحظة استثنائية، وكومان حل جيد بالنظر إلى كونه أسطورة للفريق».

وأتم فيرى: «بالنظر إلى شخصية كومان، أعتقد أن هذا هو ما يحتاجه الفريق الآن، وأتمنى له الأفضل لأن التحدى كبير».

سيخوض الفريق الأول لبرشلونة الأسبوع الأخير من التدريبات، قبل أن يبدأ المدير الفنى الهولندى الجديد، رونالد كومان، مهمته بمشاركة القائمة كاملة.

فيما شهدت تدريبات الفريق منذ 13 أغسطس الجارى بمدينة (جوان جامبر) الرياضية، مشاركة العائدين من الإعارة، وهم: رافينيا ألكانتارا، وأوريول بوسكيتس، وموسى واجى، وخوان ميراندا، واللاعبان الجديدان بيدرو جونزاليس لوبيز «بيدرى»، وماتيوس فرنانديز.

واتسعت القائمة تباعا لتضم الواعد البرتغالى فرانسيسكو ترينكاو، القادم من سبورتنج براجا، والمهاجم الدنماركى مارتن برايثوايت، والبرازيلى جوستافو مايا، المنضم من ساو باولو البرازيلى.

وسيرجع العائدون من الإعارة والجدد لمواصلة التدريبات هذا الأسبوع، فى الوقت الذى يقضى فيه باقى اللاعبين الأيام الأخيرة من عطلتهم الصيفية.

ومن المقرر أن ينضم باقى أعضاء الفريق الأول للتدريبات يوم 30 من أغسطس الجارى، من أجل إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بجانب أعضاء الطاقم الفنى والطبى والعاملين بالنادى، وسيجرى الفريق المران الأول بالقائمة الكاملة فى اليوم الأخير من الشهر، تحت قيادة كومان وطاقمه الفنى الجديد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأ فيه برشلونة يُعيد التفكير فى ضم الأرجنتينى نيكولاس تاليافيكو، ظهير أيسر أياكس أمستردام هذا الصيف.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن تاليافيكو عاد مرة أخرى على طاولة برشلونة بسبب الثنائى جوردى ألبا وجونيور فيربو.

وأوضحت الصحيفة أن الأول قد يغادر النادى ضمن ثورة رونالد كومان المدرب الجديد لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق، فى حين أن الأخير قد يدخل ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

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فى الوقت ذاته، اقترنت أسماء لاعبين آخرين بمركز الظهير الأيسر ببرشلونة، مثل خوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا، وأنخيلينو لاعب مانشستر سيتى.

وسبق لبرشلونة أن فكر بالفعل فى ضم تاليافيكو قبل التعاقد مع جونيور فيربو فى الصيف الماضى.

ويملك تاليافيكو العديد من العروض الأخرى، لعل أبرزها من الدورى الإنجليزى، وتحديدًا من ليستر سيتى، الذى يسعى لتعويض رحيل بن شيلويل المحتمل إلى تشيلسى.

من جهة أخرى، أشارت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعبا جديدا من برشلونة بات على أعتاب الرحيل إلى الدورى الإيطالى، بعد انتقال آرثر ميلو من البارسا إلى يوفنتوس هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة «سبورت»، فإن جونيور فيربو، الظهير الأيسر لبرشلونة، يحظى باهتمام 3 أندية وهى: نابولى وإنتر ميلان وتورينو، مشيرةً إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون للاعب. وأضافت الصحيفة أن المفاوضات الجارية حاليا تركز على ما إذا كان فيربو سيرحل على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، أم فى صفقة بيع نهائية تمنح البلوجرانا المال لضم ظهير أيسر جديد.

وأوضحت أن البارسا يعطى الأولوية للتعاقد مع خوسيه جايا، الظهير الأيسر لفالنسيا، رغم وجود أسماء أخرى مثل خوسيه أنجيلينو، لاعب مانشستر سيتى.

ولم ينجح فيربو فى إقناع النادى الكتالونى، حيث شارك فى 23 مباراة فقط بجميع المسابقات، خلال الموسم المنقضى، سجل فيها هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.