شكرا لقرائتكم خبر عن «تياجو» يختتم 7 سنوات صعبة بأفضل طريقة ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد الإسبانى تياجو ألكانتارا، أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج بايرن ميونخ بطلا لأوروبا موسم 2019/2020، وهى جائزة للاعب موهوب للغاية، تمكن دوما من التغلب على إصاباته الخطيرة التى نالت منه طيلة مشواره الرياضى.

كان تياجو شجاعا حين قرر الرحيل عن فريقه المحبوب برشلونة، مدركا صعوبة الفرص الحقيقية فى المشاركة فى ظل وجود تشافى هرنانديز وأندريس إنييستا.

ولم تكن السنوات السبع التى قضاها حتى الآن فى صفوف البايرن سهلة، منذ وصوله إلى العاصمة البافارية، لكنه رغم ذلك نجح فى التطور على الصعيدين الشخصى والكروى.

وواصل ابن لاعب الوسط المدافع البرازيلى الشهير، مازينيو، فى نفس مركزه، حتى ولو لم يكن هذا مركزه الأساسى، خاصة فى المباريات الأخيرة.

فمن يدرى إذا كان الظهير الفرنسى بنيامين بافارد فى حالة تسمح باللعب، لكان المدرب هانز فليك لم يدفع فى مكانه بجوشوا كيميتش ولراهن على الأخير فى منتصف الملعب، ولربما اختار فى النهاية أن يجلس تياجو حتى على دكة البدلاء فى هذه المباريات غير المعتادة والمتتالية من دورى الأبطال.

ولكن ما حدث أن الظهير صاحب القدم اليمنى الفرنسى لم يكن فى حالة تؤهله للعب، ليدفع فليك بكيميتش مكانه فى الرواق الأيمن، ويراهن بدون أى نقاش على تياجو فى النصف الخلفى من دائرة منتصف الملعب.

وكان تياجو أهلا لتلك الثقة، ونجح فى دوره مثله مثل أفضل لاعبى الارتكاز، وكان له دوره الحاسم فى الخروج بالكرة لبايرن، بفضل رؤيته ودقته، ما ساهم فى إفساد نقاط القوة والضغط للمنافس الفرنسى، الذى افتقد فى الكثير من الأوقات لتلاحم خطوطه.

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وقام الدولى الإسبانى صاحب الـ29 عاما بذلك سواء أمام برشلونة أو ليون فى الدورين ربع ونصف النهائى، وعاد ليكرر نفس الأمر بالأمس على ملعب النور فى لشبونة أمام بى إس جى، الذى كان يطمح للقبه الأول تاريخيا لدورى الأبطال.