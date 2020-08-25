شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يرفض عرض ريال مدريد.. وبيرلو كلمة السر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بنجم فريق «السيدة العجوز» ديبالا للبقاء في صفوف حامل لقب «الكالتشيو» ورفض العروض المقدمة للاعب الأرجنيتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان فريق ريال مدريد الإٌسباني تقدم بعرض شفوي من أجل الحصول على أفضل لاعب بالدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف النادي الملكي. ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، فأن المدرب الإيطالي متمسك بخدمات نجم فريقه الأرجنتيني خلال الموسم المقبل، وطلبه برفض كافة العروض المقدمة له من قبل حامل لقب الدوري الإسباني أو الأندية الأخرى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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