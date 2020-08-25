شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن فوز بايرن ميونيخ بالثلاثية هذا الموسم: «محظوظ كرويا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريق بايرن ميونيخ «محظوظ كرويًا» عقب تتويجه بالثلاثية هذا الموسم، بداية من الدوري الألماني، ثم كأس ألمانيا، وأخيرا دوري أبطال أوروبا الذي توج به الأحد الماضي على حساب باريس سان جيرمان بهدف دون خلال اللقاء النهائي الذي جمعهما بالعاصة البرتغالية لشبونة.

وقال المدرب الألماني، في تصريحات نشرها موقع «ديلي ميل»، إن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ يمتلك قدرات فنية على أعلى مستوى، ولكن الحظ لعب معه دورًا كبيرًا كي يفوز بالثلاثية هذا الموسم.