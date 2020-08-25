- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو: اوسيمين يستطيع مساعدتنا بشكل كبير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
اشاد المدير الفني لنادي نابولي غينارو غاتوزو بالامكانيات التي يمتلكها المهاجم الجديد للفريق فيكتور اوسيمين.
وقال غاتوزو في تصريحات صحفية:"فيكتور أوسيمين يمكن أن يكون ، لديه خصائص مختلفة عن تلك التي لدينا ، حيث يمكنه أن يمنحنا الفرصة لخلق المساحات".
واضاف المدرب الايطالي قائلا :"لديه قوة بدنية كبيرة وأعتقد أنه يستطيع مساعدتنا بشكل كبير في الموسم الجديد".
وكان المهاجم النيجيري قد التحق بالفريق الايطالي قادما من ليل الفرنسي في صفقة تقدر بـ 70 مليون يورو وعلى عقد يمتد حتى خمسة اعوام.
كانت هذه تفاصيل خبر غاتوزو: اوسيمين يستطيع مساعدتنا بشكل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.