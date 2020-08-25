غاتوزو: اوسيمين يستطيع مساعدتنا بشكل كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

اشاد المدير الفني لنادي ​نابولي​ ​غينارو غاتوزو​ بالامكانيات التي يمتلكها المهاجم الجديد للفريق ​فيكتور اوسيمين​.



وقال غاتوزو في تصريحات صحفية:"فيكتور أوسيمين يمكن أن يكون ، لديه خصائص مختلفة عن تلك التي لدينا ، حيث يمكنه أن يمنحنا الفرصة لخلق المساحات".

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واضاف المدرب الايطالي قائلا :"لديه قوة بدنية كبيرة وأعتقد أنه يستطيع مساعدتنا بشكل كبير في الموسم الجديد".

وكان المهاجم النيجيري قد التحق بالفريق الايطالي قادما من ليل الفرنسي في صفقة تقدر بـ 70 مليون يورو وعلى عقد يمتد حتى خمسة اعوام.