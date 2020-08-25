شكرا لقرائتكم إنبي ضد نادي أسوان .. أحمد علي يدرك هدف التعادل للنادي البترولي في الدقيقة 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدرك أحمد علي لاعب إنبي، هدف التعادل لفريقه أمام أسوان، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1/1، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان ابراهيم جلال لاعب نادي أسوان، قد نجح في إحراز هدف التقدم لفريقه في 12 من عمر الشوط الأول، عقب تمريره سحرية من أحمد عامر زميله بالفريق، وكان حكم اللقاء قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع للفار.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

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وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى في ظل وجود كوكبة مميزة من النجوم في الفريق البترولى ، في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة خطة انتشال زهرة الجنوب من مراكز القاع بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي .

ويغيب كل من إبراهيم القاضى ومحمد جابر مدافعا أسوان عن لقاء إنبى، بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، والتى فاز بها أبناء الجنوب بهدف نظيف.

فيما يغيب محمد إسماعيل مدافع إنبى المعار إلى أسوان، بسبب الشرط الذى وضعه الفريق البترولى فى عقد اللاعب بعدم اللعب مع أسوان أمام إنبى.