شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر سموحة بوجود حالة إيجابية واحدة بين نتائج مسحة كورونا للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنه الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسه دكتور محمد سلطان نادى سموحه بوجود حاله إيجابية وحيدة بعد إجراء مسحة طبية للكشف عن كورونا أمس استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها في الرابعه عصرا غداً على ملعب جهاز الرياضه العسكرى ضمن مباريات الجوله الـ22، وعلى الفور قام الجهاز الطبى بالنادى بعزل اللاعب المُصاب وحجره بالمنزل ومنحه الجرعات العلاجيه اللازمه

وسافر فريق سموحة للقاهره للدخول فى معسكر مغلق بصحبه 22 لاعب وعاد لصفوف الفريق صلاح محسن بينما غاب محمد عبد المنعم و ناصر ماهر والهانى سليمان عن قائمة الفريق ، فيما أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع قائمة فريقه وضمت القائمة كل من :"محمد بسام ومحمد شعبان وعلى الفيل وأحمد سامى وخالد سطوحى وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومحمد ناصف وعبد الرحمن زولا ومحمد أشرف روقة ومهند لاشين وعمرو السيسى ومحمد شحاته وعمار حمدى وأحمد داوودا وكريم طارق وأحمد سمير وأحمد كابوريا وعمرو جمال وناصر منسى".

Advertisements

واستعاد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين الذى غاب عن مواجهة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز وكذلك عبد الرحمن زولا بعد انتهاء ايقافه حيث حصل على الكارت الاصفر الثالث فى مواجهة بيراميدز.

فيما تم استبعاد كيفين موهيرى وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامى وأحمد علاء وكريم ممدوح وأحمد هانى ومصطفى محمود واسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود عاطف وأبو بكر ديارا ومحمد سمير سعد لأسباب مختلفة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.