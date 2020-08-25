شكرا لقرائتكم الأهلي يرصد 20 مليون جنيه لشراء "جوكر" بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي ترغب في شراء المدة المتبقية في عقده ، حيث لا يزال في عقده موسمين مع بيراميدز بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق السماوي لمدة 4 مواسم مر منهم موسمين ويتبقى موسسمين آخري.

شدد المصدر على أن الأهلي يرصد مبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون لشراء توفيق من بيراميدز لاسيما أن اللاعب انضم لبيراميدز من الزمالك مقابل 15 مليون جنيه قبل موسمين.

أوضح المصدر أن الأهلي فتح خط مفاوضات مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مركر الجبهة اليمنى، لاسيما بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي والانضمام إلى بيراميدز.

أكد المصدر أن الأهلي يرغب في التعاقد مع توفيق للعب في مركز الظهير الأيمن لمعاونة محمد هاني بعد رحيل فتحي وليس في وسط الملعب، باعتبار أن مركز الظهير هو المركز الذي شغله في عدد من المباريات مع بيراميدز خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن السويسري رينيه فايلر يفضل التعاقد مع أحمد توفيق عن ضم زميله في الفريق السماوي رجب بكار.

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وتحدث المصدر عن نية مسئولي الأهلي في التفاوض مع مسئولي بيراميدز للتفاوض معهم على شراء المدة المتبقية في عقد توفيق، باعتباره من اللاعبين الجوكر، والذي يجيد اللعب في الجبهة اليمنى ووسط الملعب.

وسبق أن كشف "الخليج 365" أن الأهلي حصل على توقيع أحمد توفيق خلال الجلسة التي جمعت اللاعب في منطقة المهندسين مع عدلي القيعي مستشار التعاقدات في القلعة الحمراء وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتم خلالها توقيع اللاعب على عقود انتقاله للأهلي وتفاصيل عقده الجديد مع النادي الأحمر.