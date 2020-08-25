شكرا لقرائتكم إصابة الونش بكدة في يده اليمنى خلال مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لكدمة فى يده اليمنى أثناء مران الفريق اليوم استلزمت وضع رباط ضاغط عليها، وأكمل اللاعب المشاركة فى التدريبات عقب تلقيه العلاج اللازم من جانب الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وأدى اللاعب تدريباته مع باقى زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم، يأتى ذلك وفقا للبروتوكول الطبى بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتظم الفريق فى تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة.

من ناحية أخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة للاعبيه غدا عقب وجبة العشاء خلال المعسكر المغلق الذي سيخوضه لاعبو الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر اقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري ، ويدخل فريق الزمالك معسكر مغلق غدا عقب المران الذي يخوضه الفريق في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وسيعلن الفرنسي كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الخميس.

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ويدرس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الاستعانة باسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسي في حالة تعرض الأخير لأي إصابة او إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسري في الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بكسر في الترقوة واجراءه جراحة يغيب علي اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

وسبق وان شارك اسلام جابر في مركز الظهير الأيسر في بعض المباريات الودية مع المدير الفني الصربي ميتشو، كما استعان به كارتيرون في مركز الظهير الايسر كبديل في مباراة بيراميدز.

في سياق مختلف وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على تمديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة تبدأ من الموسم بعد القادم ، بعدما اتفق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اللاعب على كافة بنود التعاقد ، حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادى نجحت فى تمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة على أن ينتهى العقد الجديد 2024.