شكرا لقرائتكم إنبي ضد نادي أسوان .. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول الذي يجمع أسوان وإنبي ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والذي يستضيفه ملعب بتروسبورت، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.

جاءت بداية المباراة حماسية بين الفريقين، حيث تبادل أسوان وإنبي الهجمات خلال الدقائق الأولى ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ونجح ابراهيم جلال لاعب نادي أسوان، في إحراز هدف التقدم لفريقه في 12 من عمر الشوط الأول، عقب تمريره سحرية من أحمد عامر زميله بالفريق، وكان حكم اللقاء قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع للفار.

وأدرك أحمد علي لاعب إنبي، هدف التعادل لفريقه أمام أسوان، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1/1، بعدما أرسل حارس إنبي محمود جاد تمريرة طولية من منطقة الجزاء وصلت لأحمد علي خلف المدافعين فسدد الأخير الكرة بقوة على يسار الحارس مسعد عوض.

في الدقيقة 30 توقفت المباراة لشرب المياة والتقاط الأنفاس قبل أن تستأنف من جديد أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 41، أهدر أحمد علي فرصة لإحراز ثاني أهدافه بعد تسديدة قوية وقريبة من المرمى، عقب تمريرة من علي فوزي زميله بالفريق، الذي نجح في اختراق دفاعات أسوان.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، واصل فيها انبي ضغطه على أبناء الجنوب لإدراك هدف التقدم، بينما لعب أسوان على الهجمات المرتدة معتمداً على مهارة مصطفى البدري لاعب الفريق، إلا أن تألق أسامة جلال مدافع الفريق البترولي حال دون تسجيل أسوان لهدف ثاني، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية مع الدقيقة 51

Advertisements

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري.

فيما بدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمود جاد

خط الدفاع :رامى صبرى - أسامة جلال - على فوزى - كريم فؤاد

خط الوسط :عبد الرحمن عامر - حميد ماو - زياد كمال

خط الهجوم :محمد شريف - فيستون عبدول - أحمد على

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.