شكرا لقرائتكم الهلال السعودى يعلن التشكيل الأساسى لمواجهة الفيصلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره الفيصلى، المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وجاء تشكيل الهلال ضد الفيصلى كالتالى:

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي ، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، وبافيتيمبي جوميز.

Advertisements



161f3536-389b-43ef-9821-4017582adeb4

تشكيل الهلال السعودى

ويدخل الهلال مواجهة اليوم بحثا عن تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بالموسم الجارى 2019-2020، حيث يأتي الزعيم في المركز الأول برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط فقط مع النصر أقرب منافسيه وصاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة عقب فوزه على التعاون 4-1 في الجولة الماضية، بينما يأتي الفيصلى في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد السقوط أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، في كلاسيكو السعودية الذى أقيم بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في الجولة الماضية.