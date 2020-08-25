شكرا لقرائتكم بن شرقي وأوناجم يخضعان لبرنامج تدريبي خاص على هامش مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي ، كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

فيما إنتظم محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى بعد التعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية التى غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلى، وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.