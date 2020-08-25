شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يقود مران الإسماعيلى استعداداً لطنطا بعد رحيل ديديه جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود أدهم السلحدار المدرب العام للنادى الإسماعيلى مران فريقه فى الوقت الحالى استعداداً لمواجهة طنطا ، وقرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق ، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة ، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة .

وقام الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى بجمع متعلقاته الشخصية من النادى ووداع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له متمنياً لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، عقب تلقيه إخطاراً من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بإنهاء العلاقة بين الطرفين اليوم بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

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ويخضع اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وتعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية .

و يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.