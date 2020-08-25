شكرا لقرائتكم خبر عن حاله كورونا إيجابية بسموحة قبل مواجهة الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنه الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسه دكتور محمد سلطان نادى سموحه بوجود حاله كورونا إيجابيه وحيدة خلال المسحة التى اجرها الفريق الكروى الأول بنادى سموحة أمس استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها في الرابعة عصرا غداً على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الـ22، وعلى الفور قام الجهاز الطبى بالنادى بعزل اللاعب وحجزه بالمنزل وبدء تناول الجرعات العلاجية اللازمة .

وسافر فريق سموحة للقاهره للدخول فى معسكر مغلق بصحبه 22 لاعبا وعاد لصفوف الفريق صلاح محسن بينما غاب محمد عبد المنعم و ناصر ماهر والهانى سليمان عن قائمة الفريق.

فيما أعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع قائمة فريقه وضمت القائمة كل من :"محمد بسام ومحمد شعبان وعلى الفيل وأحمد سامى وخالد سطوحى وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومحمد ناصف وعبد الرحمن زولا ومحمد أشرف روقة ومهند لاشين وعمرو السيسى ومحمد شحاته وعمار حمدى وأحمد داوودا وكريم طارق وأحمد سمير وأحمد كابوريا وعمرو جمال وناصر منسى".

واستعاد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين الذى غاب عن مواجهة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز وكذلك عبد الرحمن زولا بعد انتهاء ايقافه حيث حصل على الكارت الاصفر الثالث فى مواجهة بيراميدز.

فيما تم استبعاد كيفين موهيرى وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامى وأحمد علاء وكريم ممدوح وأحمد هانى ومصطفى محمود واسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود عاطف وأبو بكر ديارا ومحمد سمير سعد لأسباب مختلفة.

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ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.