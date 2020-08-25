شكرا لقرائتكم خبر عن جابر والعيسوى والقماش على رأس المرشحين لقيادة الإسماعيلى خلفاً لجوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثلاثى خالد القماش وأبو طالب العيسوى ومحمود جابر ضمن قائمة المرشحين لتدريب الاسماعيلى خلفاً للفرنسى ديديه جوميز الذى رحل عن الفريق بالتراضى اليوم بسبب سوء النتائج ، وأكد المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مدربا الفريق الأصفر سيقودان الدراويش فى مباراة طنطا المقبلة بشكل مؤقت ، وقال تامر موسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" قررنا رحيل جوميز بشكل رسمى وتم انهاء التعاقد معه بالتراضى ، وسوف يتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة قيادة الفريق فى مباراة طنطا بشكل مؤقت ، وأضاف عضو مجلس الاسماعيلى :"عقب مباراة طنطا سوف يعلن النادى عن المدرب الذى سيقود الدراويش بشكل رسمى ، وكل الخيارات مطروحة سواء الاستعانة بمدرب وطنى أو التعاقد مع مدرب أجنبى جديد".

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولي المهمة بشكل مؤقت ،حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

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قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وتعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

و يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.