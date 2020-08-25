شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كشف حساب 5 مواجهات مثيرة بين بيراميدز والإنتاج الحربى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج بيراميدز نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربى من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب بيراميدز والإنتاج الحربى فى جدول الدورى

يحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

*تاريخ مواجهات بيراميدز والإنتاج الحربى

مواجهة اليوم هى السادسة فى تاريخ مواجهات الفريقين، التى بدأت مع عودة كلاهما للأضواء قبل عامين.

فى موسم 2017/2018، تبادل الفريقان الفوز بملعبهما، حقق بيراميدز "الأسيوطى آنذاك" الفوز فى المواجهة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل محمود صلاح عبدالناصر أول أهداف المواجهة، وأضاف آخر، كما سجل سعيد مراد من ضربة جزاء، بينما سجل عمر السعيد أول أهداف الإنتاج، وفى السلام فاز الإنتاج بهدف سجله خالد قمر.

وفي الموسم الماضي، تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ذهابا وإيابا، في الدفاع الجوى، تقدم محمد رجب للإنتاج وتعادل كينو لأصحاب الأرض.

وفى السلام، تقدم محمد مجدي قفشة من ضربة جزاء، وتعادل جميس تيدى للإنتاج الحربى.

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وفى مواجهة الدور الأول لدوري هذا الموسم فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 21 أكتوبر 2019 على ستاد السلام، سجل ثلاثية بيراميدز عبد الله السعيد هدفين وإيرك تراورى هدف، وسجل ثنائية الإنتاج معاذ الحناوى ومحمد فييرا.

*تشاتشيتش يصارع من أجل الوصيف ومختار يفتش عن عودة الفوز

ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث لمواصلة رحلة انهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الأفريقية فى الموسم الجديد مشدداً على لاعبيه بضرورة التسجيل مبكراً وعدم استقبال أهداف تزيد من صعوبة اللقاء مثلما حدث فى مواجهة سموحة التى حسمها بصعوبة فى الوقت القاتل، ويغيب عن بيراميدز الليلة عبد الله السعيد هداف الدورى برصيد 16 هدفاً بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

ومن جانبه طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بضرورة العودة لنغمة الانتصارات بعد الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون في مباراة انبى وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة من إجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق.

*التشكيل المتوقع لبيراميدز والإنتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإنتاج الحربى مكون من :"أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي -محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فتحي -جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام بيراميدز مكون من: "عامر عامر ومحمد شوقى غريب ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد فييرا وغنام محمد وإبراهيم عبد الخالق وموسى دياورا ومحمد رجب وأحمد عفيفى".