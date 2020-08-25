شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن رحيل الفرنسى ديديه جوميز بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق .

جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة.

وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الأراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة .

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وكان "الخليج 365 " قد كشف استقرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم الانتظار لنهاية الموسم بسبب سوء نتائج الدراويش بالفترة الأخيرة ، ويخضع فريق الإسماعيلى اليوم الثلاثاء لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت مساء الأحد على ستاد المكس في ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل 2/2، بادر حرس الحدود بالتقدم فى الدقيقة 28 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء أحرزها مصطفى جمال " المتخصص"، وتعادل عماد حمدى للإسماعيلى فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وفى الدقيقة 64 أضاف عمر طارق الوحش الهدف الثاني للدراويش من ركلة جزاء، وتعادل جريندو عبد اللطيف للحدود من ركلة جزاء أيضا فى الدقيقة 75 من عمر المباراة .

وكان إبراهيم نور الدين حكم اللقاء قد ألغى ركلة جزاء لحرس الحدود فى الدقيقة 70 بعدما احتسبها، إلا أنه وفور العودة لتقنية الفار عاد الحكم وألغى الكرة .

لم يساعد التعادل كلا الفريقين، إذ ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 24 نقطة فى المركز التاسع من 20 مباراة، وارتفع رصيد حرس الحدود إلى 23 نقطة من نفس عدد مباريات الدراويش.