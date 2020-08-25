شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على إنبي بهدف نظيف بقرار من الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح إبراهيم جلال لاعب نادي أسوان، في إحراز هدف التقدم لفريقه أمام إنبى في الدقيقة 12 من عمر المباراة، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان حكم اللقاء قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع لتطبيق تقنية الفيديو " VAR"

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري.

فيما بدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمود جاد

خط الدفاع :رامى صبرى - أسامة جلال - على فوزى - كريم فؤاد

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خط الوسط :عبد الرحمن عامر - حميد ماو - زياد كمال

خط الهجوم :محمد شريف - فيستون عبدول - أحمد على