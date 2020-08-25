شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يستعيد ذكريات الملاعب مع محمد شوقي: ان شاء الله هيبقي أحسن مدير فني في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد فضل، لاعب الأهلى السابق وعضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، رسالة لزميله في القلعة الحمراء السابق محمد شوقي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وقال فضل على الصور التي نشرها بصحبة شوقي "هو بس مش كان لاعب جامد جدا وشخصية محترمة وقوية وناجحة، هو ان شاء الله هيبقي أحسن مدير فني في مصر عن الشونج اتحدث".

واحتفل فضل، منذ ايام بعيد ميلاده الأربعين فهو من مواليد 12 أغسطس 1980، بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته الكروية بفريق الأشبال بالنادى الأهلى وهو فى سن صغيرة، وكانت بداية ظهوره الأولى ومعرفة الجماهير المصرية به خلال مونديال الناشئين الذى استضافته مصر عام 1997، حيث كان من يقود خط هجوم الفراعنة الصغار خلال هذه البطولة بجوار زميله أحمد بلال، تحت القيادة الفنية للراحل محمد على.

تم تصعيد محمد فضل للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى موسم 2001-2002 ليعلن عن موهبته الكبيرة فى التهديف والتسجيل بشباك المنافسين خاصةً من الكرات الرأسية التى تميز بها على مدار مشواره بالملاعب.

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وانضم للأهلى من الصيد 1997، صعد للفريق الأول موسم 2002/ 2003، واستمر معه حتى ديسمبر 2003، ومنه للاتحاد السكندري، ثم كاظمة الكويتى موسم 2004/ 2005، ثم المصرى موسم 2005/2006، منه للإسماعيلى 3 سنوات، ثم عاد للأهلى موسم 2009/2010 ومنه لسموحة موسم 2012/2013، ثم المقاولون العرب والإنتاج الحربي.

استطاع أن يسجل 104 أهداف فى مشواره مع الأندية بواقع 32 هدفا مع الإسماعيلي، والمقاولون 24 هدفا، والأهلى 22 هدفا، وكاظمة الكويتى 8 أهداف، والمصرى 7 أهداف، والاتحاد 6 أهداف، وسموحة 3 أهداف، الإنتاج الحربى هدفين.









وجاء توزيع الأهداف على البطولات بواقع 77 هدفا فى الدورى العام، كأس مصر 12 هدفا، البطولات الأفريقية 5 أهداف، الدورى الكويتى 5 أهداف، كأس الأمير 3 أهداف، البطولة العربية 3 أهداف.

سجل الهاتريك 5 مرات، منها مرتان بالدورى المصرى والكأس مرتين، وكأس الأمير مرة، وسجل الثنائية 11 مرة.

إجمالاً خاض محمد فصل 256 مباراة بتاريخه فى الملاعب، منها 8 مباريات دولية بقميص منتخب مصر الأول، وتُوج اللاعب مع الأهلى بلقب الدورى العام مرتين فى 2010 و2011 وكأس مصر موسم 2003 والسوبر المصرى موسمى 2010 و2013، فضلاً عن لقب قارى وحيد هو سوبر أفريقيا نسخة 2002.