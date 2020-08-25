شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة ترسل لائحة اللجنة الأولمبية للنشر فى الوقائع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الشباب والرياضة، لائحة اللجنة الأولمبية المصرية التى تم اعتمادها فى الجمعية العمومية للجنة فى شهر ديسمبر الماضى، إلى المطابع الأميرية من أجل نشرها فى الوقائع المصرية، وذلك بعد موافقة دكتور أشرف صبحى وزير الرياضة على نشر اللائحة فى الوقائع.

وبعد نشر لائحة اللجنة الأولمبية المصرية في الوقائع المصرية خلال الأيام المقبلة، تستطيع اللجنة في الدعوة إلي الجمعية العمومية علي نظام اللائحة الجديدة ، حيث لا يسمح القانون إلى الدعوة للجمعية العمومية إلا بعد نشر اللائحة فى جريدة الوقائع.

وشهدت الفترة الأخيرة، اتصالات مكثفة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، مع دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل نشر اللائحة.

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وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، عقد جلسة لمجلس إدارة نهاية شهر أغسطس الجارى، لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الميزانية العام المالى 2019 -2020، وتحديد مكافأة المدير التنفيذى، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد المحدد وفقاً للائحة.