شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك رسميا بـ4 مخالفات فى القمة ويهدد بالعقوبات ، اتحاد الكرة يحيل عدلى القيعى للجنة الانضباط .

اتحاد الكرة يحيل عدلى القيعى للجنة الانضباط

كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وحال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة.

اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك رسميا بـ4 مخالفات فى القمة ويهدد بالعقوبات

أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطابات إلى ناديى الأهلى والزمالك تتضمن وجود مخالفات للإجراءات الطبية المتبعة فى مباريات الدورى فى زمن كورونا، وآخرها مباراة القمة الأخيرة، وحذرت اللجنة الخماسية الناديين من تكرار هذه المخالفات فى المباريات المقبلة، وإلا سيتم اتخاذ قرارات وعقوبات ضد الناديين بجانب استبعاد المخالفين من الحضور.

الزمالك يستعين بكهربا للحصول على الفوائد فى أزمة أحمد الشناوى

Advertisements

استعان مسئولو نادى الزمالك بمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالى، فى طلبهم للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للحصول على مبلغ الـ8 ملايين جنيه من أحمد الشناوى حارس بيراميدز بجانب الفوائد على هذا المبلغ لمدة عامين، حيث إن تاريخ الشكوى يرجع إلى 2018 ولم يتم البت فيه حتى الأن.

أحمد فتحى يضع شرطين لتجديد عقده مع الأهلى والتراجع عن انتقاله لبيراميدز

تنادى بعض الأصوات داخل النادى الأهلى بضرورة بقاء أحمد فتحى نجم دفاع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد رغم فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيع اللاعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فيى الموسم الجديد ليبدى موافقته المبدئية على استمراره.

يعود الثنائى صلاح محسن مهاجم فريق الكرة بنادى سموحة وزميله الحارس الهانى سليمان لتشكيل الفريق السكندرى فى لقاء طلائع الجيش المقرر له مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الأسبوع الـ22 بعد غيابهما عن الفريق فى المباريات الأخيرة.

الاتحاد السكندرى يجهز ملفا خاصا لحفظ حقوقه فى لاعبيه الأجانب

يجهز مسئولو الاتحاد السكندرى ملفا خاصا لتقديمه لاتحاد الكرة كخطوة أولى قبل اللجوء للفيفا لحفظ حقوق النادى المادية فى لاعبيه المحترفين وهم المالى ويلسون اكاكبو والأوغندى إيمانويل اكوى والليبى أنيس سالتو الذين رفضوا الحضور للإسكندرية لانضمام للفريق بالرغم من وصول زملائهم بالفريق منذ فترة وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى.