شكرا لقرائتكم خبر عن البدري ومنساه والمرسي في تشكيل أسوان لمواجهة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشري المدير الفني لأسوان تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة إنبى بمنافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

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وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى في ظل وجود كوكبة مميزة من النجوم في الفريق البترولى ، في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة خطة انتشال زهرة الجنوب من مراكز القاع بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي .

ويغيب كل من إبراهيم القاضى ومحمد جابر مدافعا أسوان عن لقاء إنبى، بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، والتى فاز بها أبناء الجنوب بهدف نظيف.

فيما يغيب محمد إسماعيل مدافع إنبى المعار إلى أسوان، بسبب الشرط الذى وضعه الفريق البترولى فى عقد اللاعب بعدم اللعب مع أسوان أمام إنبى.