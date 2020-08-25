شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يمدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على تمديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة تبدأ من الموسم بعد القادم ، بعدما اتفق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اللاعب على كافة بنود التعاقد ، حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادى نجحت فى تمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة على أن ينتهى العقد الجديد 2024.

من ناحية أخرى، يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك محاضرة للاعبيه غدا عقب وجبة العشاء خلال المعسكر المغلق الذى سيخوضه لاعبو الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى، ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا عقب المران الذى يخوضه الفريق في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وسيعلن الفرنسى كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الخميس.

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك الاستعانة بإسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسى فى حالة تعرض الأخير لأى إصابة أو إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر بكسر فى الترقوة واجراءه جراحة يغيب على اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

سبق وشارك إسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر فى بعض المباريات الودية مع المدير الفنى السابق للفريق الصربى ميتشو، كما استعان به كارتيرون فى مركز الظهير الأيسر كبديل فى مباراة بيراميدز.