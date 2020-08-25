شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الرابعة عصر غداً الاربعاء بالجولة الثانية والعشرين للمسابقة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، وأعلن بسيونى قائمة المباراة التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة وضمت القائمة كل من :"محمد بسام ومحمد شعبان وعلى الفيل وأحمد سامى وخالد سطوحى وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح ومحمد ناصف وعبد الرحمن زولا ومحمد أشرف روقة ومهند لاشين وعمرو السيسى ومحمد شحاته وعمار حمدى وأحمد داوودا وكريم طارق وأحمد سمير وأحمد كابوريا وعمرو جمال وناصر منسى".

واستعاد الطلائع جهود لاعبه مهند لاشين الذى غاب عن مواجهة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مباراة بيراميدز وكذلك عبد الرحمن زولا بعد انتهاء ايقافه حيث حصل على الكارت الاصفر الثالث فى مواجهة بيراميدز.

فيما تم استبعاد كيفين موهيرى وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامى وأحمد علاء وكريم ممدوح وأحمد هانى ومصطفى محمود واسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود عاطف وأبو بكر ديارا ومحمد سمير سعد لأسباب مختلفة.

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ويحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً ثميناً على حساب نظيره طنطا بهدف دون رد سجله أحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقة 55 فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت الماضى بالجولة الحادية والعشرين للمسابقة .

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة وتحقيق الفوز الثانى على التوالي للوصول للمنطقة الدافئة والابتعاد عن شبح الهبوط