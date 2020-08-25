شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تحصد المراكز الأولى فى الكاتا بدورة الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتمت اليوم منافسات بطولة الرماية بالليزر والتى تقام ضمن فعاليات الدورة الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وأسفرت نتيجة منافسات الطلبة عن فوز محمد أدم بالمركز الأول، وحصد أحمد أسامة الجندى المركز الثانى، كما جاء نور الدين كريم فى المركز الثالث، وعبدالله طه الدبور من جامعة طنطا فى المركز الرابع.

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وأسفرت نتائج الطالبات عن فوز سلمى أيمن بالمركز الأول، وجاءت بريهان على مسعد على من جامعة الإسكندرية في المركز الثانى، وأميرة حسن مصطفى سيد عارف فى المركز الثالث، وبسملة هشام فؤاد من جامعة الإسكندرية فى المركز الرابع.

وكانت بطولة الكاتا فردى للطلبة قد توجت على الكومى من وزارة التعليم العالى بالمركز الأول، وأحمد زريعة من وزارة التعليم العالى بالمركز الثانى، وجاء فى المركز الثالث أحمد الكتبى، وعبد الرحمن مصطفى.

كما أسفرت نتائج الطالبات عن حصد أسماء مجدى من جامعة القاهرة المركز الأول، وحلول شهد إيهاب ثانية، وشهد مصطفى ثالثة، ونادين أحمد فى المركز الثالث مكرر.