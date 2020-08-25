مجدي عبد الغنى يحيى ذكرى ميلاد أول مدرب يفوز بالدورى مع الأهلى بصوره من الأرشيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الكابتن مجدى عبد الغنى، ‏‏‏لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى ميلاد الراحل لبيب محمود نجم الأهلي الأسبق وأول مدرب يفوز بالدوري ويجمع بين لقبى الدورى والكأس فى تاريخ المسابقات فى مصر، ونشر البلدوزر صورة تجمع لبيب محمود مع لاعبي الأهلي والإدارة، وعلق قائلا: "زي النهارده من عام 1907 ولد لبيب محمود , أول مدير فني يحصل على بطولة الدوري مع النادي الأهلي. لا تنسوه من صالح دعائكم".



مجدى عبد الغنى على تويتر

فى مثل هذا اليوم 25 أغسطس 1907 ولد الراحل لبيب محمود نجم الأهلى الأسبق وأول مدرب يفوز بالدورى، ويجمع بين لقبى الدورى والكأس فى تاريخ المسابقات فى مصر، وكررها أربع مرات، لعب للأهلى فى حقبة الثلاثينيات، حتى بداية الأربعينيات، سجل خلالها أكثر من 40 هدفا، منها 8 أهداف فى شباك "المختلط" الزمالك حاليا.



صورة اول مدرب يفوز بالدورى مع الاهلى

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى في تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.