شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهي التعاقد مع «جوميز» بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي «ديديه جوميز» المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق. جاء القرار في أعقاب تعادل الفريق في مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة. وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق في خطوته المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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