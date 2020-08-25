شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ودية.. التشكيل الرسمي لـ«ليفربول» أمام سالزبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه الذي سيواجه به سالزبورج النمساوي، ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق الإنجليزي استعدادًا للموسم الجديد. ويدخل يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الإنجليزي، بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: ويليامز – جوميز – فان دايك – روبرتسون. خط الوسط: فابينيو – كيتا – فينالدوم. خط الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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