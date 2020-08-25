شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليه» الأرجنتينية: ميسي يعلن قراره بشأن البقاء مع البارسا قريباً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت تقارير صحفية أرجنتينية أن قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اتخذ قراره بشأن الاستمرار مع الفريق الكتالوني.
وقالت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية، أن النجم الكبير ميسي حسم قراره وسيتم الإعلان عنه قريباً، سواء بالبقاء حتى نهاية عقده أو الرحيل عن برشلونة الصيف الجاري والتوجه لأي نادي أخر.
وذكرت الصحيفة أن ميسي وحده هو الذي سيعلن عن قراره وليس أي شخص آخر.
وكانت قد نشرت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ميسي الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف، وذلك بعد الجلوس مع رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق، حيث ذكرت التقارير أن ميسي أخبر المدير الفني أنه يرى مستقبله خارج أروقة النادي الكتالوني.
يذكر أن عقد ميسي سينتهي مع برشلونة العام المقبل، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو.
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