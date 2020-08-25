رودريغيز يصل الى روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

اعلنت مصادر صحفية ايطالية ان اللاعب السابق لنادي تشيلسي الانكليزي ​بيدرو رودريغيز​ وصل الى ​روما​ للخضوع لفحوصات للكشف الطبي، وذلك قبل التوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات مع كتيبة الذئاب.



واوضحت هذه المصادر أن المهاجم الإسباني سيخضع للفحوصات الطبية المعتادة في روما، قبل أن يوقع على عقد يربطه بملعب الأولمبيكو حتى صيف 2023.

ومن المتوقع ان تبلغ قيمة الصفقة 3 ملايين يورو في الموسم، ويجب أن يعود لاعب برشلونة السابق، الذي لا يزال يتعافى من إصابة في الكتف، والذي تعرض لها في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال، للتدريبات في غضون شهر.