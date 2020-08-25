روما يريد مدافع ارسنال كولاسيناك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي روما الإيطالي مهتم بالتعاقد مع مدافع نادي ​ارسنال​ الانكليزي ​سياد كولاسيناك​ في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الشتوية.



وأضافت الشبكة أن صاحب الـ 27 عاماً مطلوب أيضاً من قبل نادي ​شالكه​ الألماني، وهو النادي الذي أمضى معه 5 سنوات قبل الإنتقال الى المدفعجية.

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ووفقاً لشبكة سكاي فإن النادي اللندني لا يمانع بيع اللاعب ان وصل العرض المناسب، بالأخص مع وجود كل من كيران تيرني وبوكايو ساكا في الجبهة اليسرى.

يذكر ان كولاسيناك لعب 32 مباراة مع ارسنال في جميع المسابقات في الموسم الماضي.