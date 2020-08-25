شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اريولا سيرحل مجدداً عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 كشف موقع Le10sport الفرنسي أن حارس مرمى نادي ​باريس سان جيرمان​ ألفونس أريولا قد ينتقل إلى ​نادي رين​ في الفترة المقبلة.

وكان صاحب الـ 27 عاماً قد عاد إلى النادي العاصمي بعد إنتهاء إعارته مع نادي ريال مدريد الإسباني. Advertisements ويضيف الموقع ان نادي رين يرى في اريولا الحارس المثالي للفريق في حال رحيل ادوارد ميندي المطلوب من قبل نادي تشيلسي. وقد يكون إنتقال أريولا الجديد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء علماً أن قيمته في السوق لا تتعدى الـ 13 مليون يورو.

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