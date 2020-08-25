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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اريولا سيرحل مجدداً عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كشف موقع Le10sport الفرنسي أن حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان ألفونس أريولا قد ينتقل إلى نادي رين في الفترة المقبلة.
وكان صاحب الـ 27 عاماً قد عاد إلى النادي العاصمي بعد إنتهاء إعارته مع نادي ريال مدريد الإسباني.
ويضيف الموقع ان نادي رين يرى في اريولا الحارس المثالي للفريق في حال رحيل ادوارد ميندي المطلوب من قبل نادي تشيلسي.
وقد يكون إنتقال أريولا الجديد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء علماً أن قيمته في السوق لا تتعدى الـ 13 مليون يورو.
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