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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلي: سيلفا حل سريع لتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أشار اللاعب السابق كريغ بيرلي إلى أن قدوم اللاعب تياغو سيلفا إلى نادي تشيلسي هو بمثابة حل سريع للفريق الذي يعاني دفاعيا.
وقال بيرلي: "يمكنه الدفاع. لقد كان جزء من فريق وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر أمام أفضل فريق على هذا الكوكب في الوقت الحالي وهو بايرن ميونيخ".
وأضاف: "لا يمكنك الجلوس ومشاهدته يذهب إلى مكان آخر ثم البدء في البحث عن مدافع آخر بهذه الجودة والخبرة، لأنه لا يوجد الكثير هناك".
وتابع: "يبلغ من العمر 36 عامًا ويتمتع بشخصية جيدة وخبرة جيدة ولا يزال بإمكانه اللعب".
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