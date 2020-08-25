بيرلي: سيلفا حل سريع لتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

أشار اللاعب السابق كريغ بيرلي إلى أن قدوم اللاعب تياغو ​سيلفا​ إلى نادي ​تشيلسي​ هو بمثابة حل سريع للفريق الذي يعاني دفاعيا.

وقال بيرلي: "يمكنه الدفاع. لقد كان جزء من فريق وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر أمام أفضل فريق على هذا الكوكب في الوقت الحالي وهو بايرن ميونيخ".

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وأضاف: "لا يمكنك الجلوس ومشاهدته يذهب إلى مكان آخر ثم البدء في البحث عن مدافع آخر بهذه الجودة والخبرة، لأنه لا يوجد الكثير هناك".

وتابع: "يبلغ من العمر 36 عامًا ويتمتع بشخصية جيدة وخبرة جيدة ولا يزال بإمكانه اللعب".