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تأجيل قمّة الدوري المغربي بسبب فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل قمّة الدوري المغربي بسبب فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تأجيل ديربي الدار البيضاء بين ​الوداد البيضاوي​ و​الرجاء البيضاوي​ في الجولة 25 من ​الدوري المغربي​، والتي كان مقررًا إقامتها غدًا الأربعاء لأجل غير مسمى.

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وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن رابطة الدوري أعلنت تأجيل 3 مباريات من البطولة الاحترافية، من بينهم مواجهة الديربي بين الوداد والرجاء.

 

وأضاف الصحيفة أنه كان منتظرا تأجيل المباراة بسبب إصابات لاعبين من الوداد بفيروس كورونا منذ فترة، وخضوعهم لحجر صحي، خاصة أن هناك لاعبين إثنان كشفت نتيجة التحاليل الطبية اليوم الإثنين عن إصابتهم بالفيروس

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