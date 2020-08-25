شكرا لقرائتكم خالد الغندور: تحويل عدلى القيعى للجنة الانضباط بعد هجومه على حكم القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن المهندس عدلى القيعى تم تحويله إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة بسبب تصريحاته الهجومية ضد حكم مباراة الأهلى والزمالك الماضية.

ونشر خالد الغندور على حسابه الشخصى على مواقع التواصل: تحويل عدلى القيعى للجنة انضباط اتحاد الكرة بعد هجومه مساء أمس على حكم القمة".

وكان عدلى القيعى قد هاجم حكم القمة 120 قائلا: "هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاؤه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت".

ومن حانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، أن لجنة الحكام قدمت مذكرة رسمية ضد التصريحات التى أدلى بها المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، وهجومه على حكام لقاء القمة، وقال العطار فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "تلقينا مذكرة من لجنة الحكام بشأن التصريحات التى أدلى بها المهندس عدلى القيعى، ومن الطبيعى تحويلها إلى لجنة الانضباط لدراسة الأمر، ولو فيها تجاوز سيتم توقيع العقوبات وفقا للائحة".

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وأضاف: "بالتأكيد لجنة الانضباط ستدرس الأمر جيدًا، قبل إصدار أى قرار رسمى بشأن الأمر".

وواصل: "لجنة الانضباط قبل توقف كورونا، تتعامل مع جميع التجاوزات بمنتهى القوة وكانت فى اجتماعات يومية، وقامت بإصدار قرارات ضد رؤساء عدة أندية".

وأكمل: "بعد المباريات يكون هناك بعض العصبية، ولابد أن يتحكم الجميع فى أنفسهم ولا يتجاوزون فى حق أحد، والحكام هم قضاة الملاعب ولابد من أن يحظوا بمنتهى الدعم من جميع الأندية".