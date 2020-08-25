شكرا لقرائتكم المقاولون يرفض إذاعة مباراته ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب صدور قرار من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح بعدم إذاعة مباراة فريقه أمام الزمالك التي ستقام بعد غد الخميس في الجولة ٢٢ للدوري الممتاز.
وأكد عادل أن المقاولون قرر منع اذاعة المباراة بسب تأخر الشركة الراعية عن صرف مستحقات النادي المتأخرة في ظل الالتزامات المادية الكبيرة على النادي.
وسيمنع النادي بصفته صاحب الملعب في المباراة وصاحب الحقوق دخول عربات البث التلفزيوني لملعب المباراة.
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