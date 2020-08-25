شكرا لقرائتكم خالد الغندور: عبدالشافى رد على كل منتقديه في الملعب ونموذج نريده بكل الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على سلوكيات محمد عبد الشافى نجم الزمالك الذى أجرى علمية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة بعد كسرها خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان في مباراة القمة الأخيرة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية.

ونشر خالد الغندور على حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "فيه ناس قالت إنه كبر وناس زعلت على انضمامه للزمالك أصله شطب كورة وتم استبعاده من سنتين من منتخب مصر، ولكن عبد الشافى أتكلم فى الملعب لأنه قليل الكلام خارج الملعب وتألق وأحرز بطولات وانتصارات مع الزمالك وأثبت أنه قيمة كبيرة جدا وخلانا كلنا زعلانين على غيابه وإصابته وضرب مثل فى التسامح بضحكته وقلبه الأبيض".

وأضاف خالد الغندور: "هذا اللاعب كل نادى أهلى جدة بكوا على رحيله وتم تكريمه وانضم للزمالك ولم يفتعل أى مشكلة طوال تاريخه هذا هو اللاعب الذى نريده فى كل أندية مصر ربنا يشفيك وترجع بسرعة وألف مليون سلامة يا شيفو".

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يخضع محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، لأشعة بعد أسبوعين من أجل الوقوف على مدى التئام كسر عظمة الترقوة، بعد العملية الجراحية التى أجراها أمس، الأحد، عقب الإصابة التى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلى فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

ورفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اعتذار وليد سليمان لاعب النادى الأهلي، وقرر مجلس إدارة النادى تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى والاتحاد الدولى (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد اصابتهم، وأخرهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى بنادى الزمالك - وفقا لماء جاء نصا فى بيان الزمالك الرسمى-.

وأكد مجلس إدارة الزمالك فى بيان صحفى نشره على موقعه الرسمي، أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافى فى مباراة رسمية فى الدورى المصري، يحرم الزمالك من جهود اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسى للفريق رغم حاجة الفريق إليه قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دورى أبطال أفريقيا.