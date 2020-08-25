شكرا لقرائتكم ماذا قدم الفرنسى جوميز مع الإسماعيلى فى 11 مباراة بعد الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق ، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة ، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة .

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

تولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولي المهمة بشكل مؤقت ،حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلي الي دور قبل النهائي في كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الي النهائي ،بعد الفوز علي الرجاء المغربي ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

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قاد جوميز الاسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.

ويخضع اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة طنطا في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وتعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.