شكرا لقرائتكم إنبي ضد نادي أسوان .. ابراهيم جلال يحرز هدف التقدم لأبناء التماسيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح ابراهيم جلال لاعب نادي أسوان، في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة، التي تجمع أسوان وإنبي ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان حكم اللقاء قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع للفار.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري.

فيما بدأ إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمود جاد

خط الدفاع :رامى صبرى - أسامة جلال - على فوزى - كريم فؤاد

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خط الوسط :عبد الرحمن عامر - حميد ماو - زياد كمال

خط الهجوم :محمد شريف - فيستون عبدول - أحمد على

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى في ظل وجود كوكبة مميزة من النجوم في الفريق البترولى ، في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة خطة انتشال زهرة الجنوب من مراكز القاع بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي .

ويغيب كل من إبراهيم القاضى ومحمد جابر مدافعا أسوان عن لقاء إنبى، بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، والتى فاز بها أبناء الجنوب بهدف نظيف.

فيما يغيب محمد إسماعيل مدافع إنبى المعار إلى أسوان، بسبب الشرط الذى وضعه الفريق البترولى فى عقد اللاعب بعدم اللعب مع أسوان أمام إنبى.