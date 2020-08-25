شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة ترسل لائحة اللجنة الأولمبية للنشر في الوقائع المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت وزارة الشباب والرياضة ، لائحة اللجنة الأولمبية المصرية التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية للجنة في شهر ديسمبر الماضى، إلي المطابع الأميرية من أجل نشرها في الوقائع المصرية ، وذلك بعد موافقة دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على نشر اللائحة في الوقائع .

وبعد نشر لائحة اللجنة الأولمبية المصرية في الوقائع المصرية خلال الأيام المقبلة ، تستطيع اللجنة في الدعوة إلي الجمعية العمومية علي نظام اللائحة الجديدة ، حيث لا يسمح القانون إلي الدعوة للجمعية العمومية إلا بعد نشر اللائحة في جريدة الوقائع .

Advertisements

وشهدت الفترة الأخيرة ، اتصالات مكثفة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ، مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل نشر اللائحة .

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، عقد جلسة لمجلس إدارة نهاية شهر أغسطس الجارى، لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الميزانية العام المالي 2019 -2020 ، وتحديد مكافأة المدير التنفيذى ، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد وفقاً للائحة .

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضى 2019/2020