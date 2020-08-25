شكرا لقرائتكم محمد عبد الغني يمدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك على تمديد تعاقده مع إدارة نادى الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة تبدأ من الموسم بعد القادم ، بعدما اتفق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة مع اللاعب على كافة بنود التعاقد ، حيث كان ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، الا ان إدارة النادى نجحت فى تمديد تعاقده 3 مواسم مقبلة على أن ينتهى العقد الجديد 2024.

من ناحية أخرى يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك محاضرة للاعبيه غدا عقب وجبة العشاء خلال المعسكر المغلق الذى سيخوضه لاعبو الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدورى ، ويدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا غدا عقب المران الذى يخوضه الفريق في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وسيعلن الفرنسى كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الخميس.

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يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الاستعانة بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسي في حالة تعرض الأخير لأي إصابة او إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسري في الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بكسر في الترقوة واجراءه جراحة يغيب علي اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

وسبق وان شارك اسلام جابر في مركز الظهير الأيسر في بعض المباريات الودية مع المدير الفني السابق للفريق الصربي ميتشو، كما استعان به كارتيرون في مركز الظهير الايسر كبديل في مباراة بيراميدز.