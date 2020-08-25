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بايرن يعلن تعرض بواتينغ إلى إصابة عضلية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدافعه جيروم بواتينغ يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 - صفر يوم الأحد في نهائي .

وجرى تبديل بواتينجغ (31 عاماً) بعد 25 دقيقة من بداية المباراة التي شهدت تتويج بايرن ميونخ باللقب الأوروبي ليضيفه إلى لقبيه هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

وأضاف النادي الحائز على "الثلاثية" للمرة الثانية خلال 7 أعوام، أن بواتينغ سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل خلال فترة إجازته قبل انطلاق الدوري الألماني في نسخته الجديدة.

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