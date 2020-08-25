أحمد فتحي يحسم الجدل بشأن بقاءه في الأهلي وفسخ تعاقده مع بيراميدز

كشف وسائل إعلامية حقيقة تراجع أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن فكرة الانتقال لنادي بيراميدز بدءاً من الموسم المقبل.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مقرب من أحمد فتحي قوله إن اللاعب "ملتزم بتعاقده مع بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري"، مؤكداً أن نجم الأهلي يرغب في خوض تجربة جديدة في مسيرته.

وأضاف المصدر أن فتحي أكد حبه وتقديره للنادي الأهلي وجماهيره، إلا أنه قرر الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

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وأشار إلى أن فتحي لن يتراجع عن قرار الانتقال لصفوف بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري، فهو يرغب في خوض تحدٍّ جديد.

وفي أبريل الماضي، أعلن بيراميدز عن ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل المادية في الصفقة.

يشار إلى أن عقد فتحي مع النادي الأهلي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وحاولت إدارة النادي الأهلي الإبقاء على نجمها والتفاوض معه لتجديد تعاقده، إلا أن وجهات النظر لم تتقارب، ولم يصل اللاعب والنادي لنقطة تلاقي تبقيه بين جدران القلعة الحمراء.