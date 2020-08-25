المصري يعلن.. سلبية مسحة لاعبيه قبل لقاء نادي مصر.. واستمرار إيجابية بهاء مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن النادي المصري، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها اللاعبون والجهاز الفني والإداري قبل مواجهة نادي مصر بدوري we المصري.
ومن المقرر أن يلتقي المصري مع نادي مصر غدًا الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد النادي البورسعيدي أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري أخطرت الفريق بسلبية المسحة الأخيرة.
كما أكد النادي أن عينة بهاء مجدي لاعب الفريق البورسعيدي مازالت إيجابية.
جدير بالذكر أن المصري يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، بينما يتذيل نادي مصر جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.
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